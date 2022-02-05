Принимал зачет и упал перед «Ленфильмом»: Подробности смерти режиссера «Убойной силы»

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта Эксклюзив 24 620

Режиссер «Убойной силы» Бутурлин умер после зачета в школе при «Ленфильме»

Принимал зачет и упал перед «Ленфильмом»: Подробности смерти режиссера «Убойной силы»

Фото: Соцсети

Кинодеятель скончался в больнице на следующий день после общения со студентами.

Стали известны подробности смерти режиссера «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктора Бутурлина. Как сообщил режиссер Юрий Фетинг на сайте kinoteatr.ru. По словам кинодеятеля, смерть Бутурлина настигла внезапно. Он до ночи принимал зачет у студентов в Высшей Школе Режиссеров и Сценаристов при «Ленфильме», и, выходя из здания, упал. Ему вызвали скорую помощь.

«Было принято решение прекратить зачет и последнего студента выслушать на другой день. Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед „Ленфильмом“ Виктор Иванович упал. Все студенты и педагоги ВШРиС пытались привести его в чувства. Через 20 минут приехала скорая… Утром сообщили о смерти мастера», — написал Фетинг.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. С 1981 года он стал режиссером-постановщиком «Ленфильма». На киностудии он снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие. Среди самых известных, срежиссированных им сериалов — Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Время любить», «Дилер», «Жить сначала». Также Бутурлин сыграл эпизодическую роль в кинокартине «Родня».

За «Бойную силу» он был удостоен премии «ТЭФИ»

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Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

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