Ольга Волкова о своем даре врачевания: «Мужу я продлила жизнь на 25 лет»

Народная артистка РФ потеряла мужа шесть лет назад, но без ее помощи, уверена она, это могло произойти гораздо раньше.

Народная артистка РФ Ольга Волкова не сомневается, если бы не ее врачебный талант, супруг Владимир Ховралев, заслуженный деятель искусств РФ и главный художник Большого театра кукол, не дожил бы до преклонного возраста. Муж актрисы умер во сне в 2015 году, ему было 84. Вдова уверяет, что продлила его жизнь на 25 лет и после смерти между ними все еще есть мистическая связь.

В молодости Волкова увлекалась медициной, изучала ее, прошла курсы мануальной терапии. Как признается сама, часто возит с собой «волковскую косметичку» — большой чемодан с книгами, сменной одеждой и аптечкой. По словам актрисы, она интуитивно чувствует, как помочь человеку когда он плохо себя чувствует.

«Мне удавалось откачивать людей, снимать мигреневые приступы. Это, наверное, Божий дар. И мужу я продлила жизнь на 25 лет», — заявила артистка в интервью с Sobesednik.ru.

Что касается связи с ушедшими из жизни людьми, Ольга Волкова способна ее даже материализовать. Спустя несколько лет после смерти Ховралева, у звезды «образовался» долг в 200 долларов. Отдать было нечем. Во время визита внучки Яны с приятелем актриса предложила парню разобрать вещи на ее балконе и забрать себе, что пригодится. Молодой человек нашел обложку для паспорта, в которой лежали деньги.

«Это оказался не чек, а 200 долларов. Как раз столько, сколько мне нужно было! Я знаю, что это Володя мне их послал. Это было невероятно! Я сейчас вам это говорю и у меня мурашки по коже», — рассказала Волкова.

У самой артистки нет привычки откладывать деньги, да и трат больших она не совершает, даже к косметологу не ходит. Именно поэтому уверена — рассчитаться с долгом помог любимый супруг с того света.

Актриса была замужем три раза. Первым избранником стал кинооператор, народный артист РФ Леонид Волков, у них общая дочь Екатерина, вторым, неофициальным — народный артист РСФСР Николай Волков, от него Ольга Владимировна родила сына Ивана. Третьим стал Владимир Ховралев.

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