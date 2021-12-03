Три неудачных брака: Какой была личная жизнь Нины Ургант?

На 93-м году жизни скончалась звезда «Белорусского вокзала» Нина Ургант. Она была замужем три раза и три раза разводилась.

У заслуженной и народной артистки РСФСР и родоначальницы известнейшей актерской династии Нины Ургант было три брака. Один из них подарил ей единственного сына Андрея. Актриса сделала блестящую карьеру в театре и кино, но в личной жизни ей, кажется, не везло. Кем были мужья Нины Ургант и почему она уходила от них, рассказывает 5-tv.ru.

Лев Милиндер — первый муж Нины Ургант

В студенческие годы Нина Ургант познакомилась с актером Львом Милиндером. Он настойчиво добивался расположения девушки и она ответила ему взаимностью. Пара поженилась на втором курсе. В одном из интервью Нина Ургант призналась, что поход в ЗАГС не помнит, но свадьба была веселой.

Слева направо: Андрей Ургант, Лев Милиндер и Иван Ургант. Фото: Kino-teatr.ru

Молодая пара переехала из студенческого общежития в квартиру родителей Милиндера. После окончания театрального института актеров распределил в Ярославский академический театр имени Ф. Г. Волкова. Там они проработали недолго и вскоре вернулись в Ленинград. Нину Ургант приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а ее мужа — в Ленинградский театр комедии имени Акимова.

В 1956-м у пары родился сын Андрей — единственный ребенок актрисы. Нина Ургант стала мамой в 27 лет, что было довольно поздно по меркам тех времен. Но рождение ребенка не смогло укрепить ее брак со Львом Милиндером. Пара постоянно ссорилась из-за нехватки денег и бытовых проблем.

Нина Николаевна хотела уйти от мужа, искала причину. Выяснилось, что Милиндер изменил ей с артисткой цирка. Актриса не стала выяснять отношения, потому что не желала спасать брак. Они прожили вместе четыре года… Ургант собрала вещи, взяла сына и уехала от супруга в театральное общежитие. Андрею Урганту тогда было всего несколько месяцев от роду.

Геннадий Воропаев — второй муж Нины Ургант

После развода со Львом Милиндером в жизни актрисы наступили тяжелые времена. Денег не хватало, она много играла в театре и занималась воспитанием сына. У нее были поклонники, но взаимностью Нина Ургант им не отвечала. Но вскоре она познакомилась с актером Геннадием Воропаевым, известным по ролям в фильмах «Шинель» и «Вертикаль».

Геннадий Воропаев в фильме «Шинель», 1959-й. Фото: Kino-teatr.ru

Пара поженилась, но и этот брак оказался недолгим, хотя актриса позже называла Геннадия любовью всей своей жизни. Пагубное пристрастие Воропаева к алкоголю убило их отношения. Нина Ургант не хотела лицезреть пьяного мужа и терпеть его выходки. В один момент актриса не выдержала и ушла.

Кирилл Ласкари — третий муж Нины Ургант

Счастье семейной жизни Нина Николаевна смогла найти в браке и с третьим мужем — балетмейстером Кириллом Ласкари. Он был братом Андрея Миронова и младше актрисы на семь лет. Мужчина принял сына жены как родного и выстроил с ним доверительные отношения. Совместная жизнь была похожа на праздник: в их доме часто гостили знаменитые люди — Миронов, Высоцкий и другие знаменитости тех годов.

Кирилл Ласкари в 2007-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Никита Крючков

Однако пара часто ссорилась на фоне того, что Кирилл Ласкари хотел ребенка, ведь брак с Ниной Ургант был для него первым. Актриса не была готова сделать перерыв в карьере. Они прожили вместе семь лет и развелись.

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