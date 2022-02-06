Можно ли наказать больницу за задержку результатов ПЦР-теста на СОVID и как это сделать

Юрист Родион Юрьев рассказал о методах воздействия на недобросовестных представителей сферы медицинских услуг.

Роспотребнадзор устанавливает строгие сроки проведения ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию. Правило гласит: у лаборатории есть 24 часа на забор биоматериала и доставку к месту исследования и 24 часа на проведение этого исследования и выдачу результата. То есть всего 48 часов.

Зачастую пациенты планируют тест с учетом этого принципа. А так как справка действительна только в течение 48 часов, при задержке по вине медицинской организации могут быть нарушены многие планы. В случае с путешествиями, к примеру, недобросовестность клиники повлечет за собой серьезные убытки.

Можно ли повлиять на нерасторопных сотрудников больницы и в случае нарушения правил проведения процедуры привлечь их к ответственности? На этот вопрос в интервью 5-tv.ru ответил юрист Родион Юрьев.

«В соответствии с законом „О защите прав потребителей“, если услуга, а в данном случае это именно услуга, не оказана в срок в соответствии с договором, то у потребителя возникает право потребовать компенсацию за нарушение условий договора и либо расторгнуть этот договор, либо установить новый срок для исполнения обязательства», — пояснил эксперт.

Штраф за неисполнение обязательств по договору медицинского обслуживания (и любому другому, если речь об услуге) составляет 3% от суммы договора за каждый день просрочки. Так мотивация выполнять работы согласно установленному регламенту у клиник есть, правда, только у частных. Как подчеркнул Юрьев, в случае с государственной поликлиникой справедливости добиться будет сложнее.

«Если это обычная городская поликлиника, и услуга оказывалась бесплатно, то, конечно, сложнее защитить права пациента, потому что единственным, кто может оказать влияние на поликлинику, является вышестоящее руководство. Это комитет по здравоохранению, если мы говорим о Санкт-Петербурге», — отметил юрист.

Чтобы к сотрудникам конкретной больницы были применены санкции за просрочку выдачи результатов ПЦР-теста, нужно направить в комитет жалобу — на сайте ведомства описаны способы составления и подачи заявлений. Но рассмотрено ваше письмо будет по регламенту в течение 30 дней, когда, скорее всего, актуальность вопрос уже потеряет. Тем не менее требование соблюдать порядок должно быть услышано.

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