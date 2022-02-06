Уволенная домработница рассказала о разочаровавшем ее поступке Киркорова

Бывшая домработница Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, почему держит обиду на короля российской эстрады. По словам женщины, после выхода на пенсию певец перестал отвечать на все ее звонки.

«Когда в Белоруссии Филиппу дали звезду, я позвонила, хотела поздравить, но он трубку не взял. Потом у Мартина был день рождения, тоже не взял. И так было раза три. Ну а чего я буду звонить, если он трубку не берет?» — поделилась Люся в эфире передачи Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ.

Экс-домработница Киркорова призналась, что позже ей позвонил водитель артиста и попытался разрешить ситуацию. Он передал Дородновой «привет» от певца и поинтересовался, зачем она звонила. Впоследствии женщина прекратила попытки связаться с Киркоровым: не поздравляла ни с Новым годом, ни с прочими праздниками.

«Вот 55 лет будет, наберу. Возьмет — хорошо, не возьмет — значит, не надо», — отметила она.

Певица Анжелика Агурбаш, которая также была на передаче, в свою очередь рассказала, что Киркоров — очень чуткий и заботливый человек. Он всегда окажет поддержку своей экс-домработнице, если ей потребуется помощь.

«Если мне что-то понадобится, не буду я ему звонить», — категорично высказалась женщина.

Домработница Людмила Дороднова стала публично известна благодаря работе с главными звездпами российской поп эстрады: Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Изначально женщина заботилась о быте Примадонны, но после развода знаменитостей перешла к поп-королю. Женщина проработала у певца до мая 2020-го года.

По слухам, артист сам уволил женщину по неизвестной причине. Сама Дороднова долгое время надеялась, что знаменитость одумается и снова пригласит ее в свой дом, однако этого не произошло, и теперь сама домработница не желает общения со звездой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Людмила Дороднова отдала Пугачевой подаренные вещи.