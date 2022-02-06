Что такое коагулограмма и кому нужно делать этот анализ — объясняет гематолог

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 31 763

Гематолог Новицкий рассказал, что такое коагулограмма и кому нужно делать этот анализ

Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

Эксперт Андрей Новицкий объяснил, какие проблемы поможет выявить исследование и как к нему правильно подготовиться.

Выявить наличие опасных заболеваний и определить склонность к тромбообразованию или, наоборот, к частным кровотечениям поможет коагулограмма. Об этом специально для 5-tv.ru рассказал главный гематолог по Санкт-Петербургу доктор медицинских наук Андрей Новицкий.

Как отметил эксперт, это очень важное комплексное исследование системы гемостаза, которое позволяет оценить состояние различных звеньев свертывающей и противосвертывающей системы крови. Кому необходимо такое исследование в первую очередь?

По словам доктора, обследование определенно стоит сделать тем, у кого есть склонность к повышенному тромбообразованию или поставлен диагноз тромбофилия (это один из наиболее распространенных видов нарушения свертываемости крови — Прим. Ред.).

Кроме того, коагулограмма показана пациентам, которые страдают от частых и длительных кровотечений.

При этом исследование требует достаточно серьезной подготовки, отмечает эксперт.

«В частности, не рекомендуется принимать пищу как минимум в течении восьми — двенадцати часов перед анализом. Также за несколько дней до исследования стоит воздержаться от жирных, жареных продуктов. Из напитков под запретом кофе, чай и соки. Лучше не пить ничего, кроме минеральной воды. Ну и, конечно само исследование нужно проводить натощак», — напомнил доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему возможны частые кровотечения из носа зимой, по мнению гематолога.

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