Гематолог объяснила причину частых кровотечений из носа зимой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 074

Диана Ким рассказала, когда стоит бежать к врачу.

Гематолог объяснила причину частых кровотечений из носа зимой

Фото: Depositphotos / Milkos

Кровотечения из носа зимой могут быть спровоцированы двумя наиболее часто встречающимися причинами. Об этом заявила врач-гематолог Диана Ким в интервью радио Sputnik.

Первая причина связана с перепадами температуры и уровнем влажности, которые влияют на истонченную зимой слизистую оболочку носа.

«Дело в том, что системы отопления в домах и в машинах высушивают воздух, а на улицах мороз повреждает слизистую оболочку носа», — объясняет Ким.

Вследствие этого слизистая оболочки носа становится более чувствительной и подверженной изменениям.

Кроме того, на частые носовые кровотечения зимой влияют и перепады атмосферного давления.

«Когда идет повышение атмосферного давления, то сосуды могут повреждаться», — добавляет гематолог.

Чтобы решить проблему, Ким советует обращаться за помощью к специалисту. После осмотра врач определит причину. Если патологий не будет найдено, а кровотечения из носа продолжатся, необходимо посетить врача-гематолога. В некоторых случаях они могут указывать на серьезные заболевания, начиная с полипов и заканчивая онкологией.

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