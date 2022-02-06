Стало известно, сколько Волочкова потратила на отдых на Мальдивах с Сергеем

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 11 061

Когда-то знаменитость могла похвастаться вниманием весьма влиятельных и обеспеченных мужчин, а теперь вынуждена сама платить за своих спутников.

Стало известно, сколько Волочкова потратила на отдых на Мальдивах с Сергеем

Фото: Instagram @volochkova_art

Недавний роман Анастасии Волочковой развивался стремительно. С управляющим банным комплексом Сергеем Кузнецовым звезда познакомилась во время съемок телешоу «Давай поженимся».

Взаимное притяжение оказалось настолько сильным, что уже спустя неделю после первой встречи парочка улетела отдыхать на Мальдивы.

Волочкова признается — она сама предложила Сергею эту поездку и оплатила все расходы.

«Я понимала, что у человека нет достатка, что он никогда не был в таком путешествии и, я думаю, никогда не будет. Поэтому я любезно пригласила, ни разу не упрекнув. Просто, нам вместе было так хорошо», — поделилась знаменитость.

Стоит отметить, что отпуск обошелся звезде в круглую сумму. Балерине, как подсчитали в программе Пятого канала «Светская хроника», пришлось выложить почти два миллиона рублей и за себя, и за спутника. Пока влюбленные нежились на пляже, обедали в местных ресторанах и наслаждались великолепными закатами и восходами, все было чудесно.

Страница Волочковой в Instagram наполнилась нежными снимками звезды в объятиях мускулистого и невозмутимого избранника. Поклонники отмечали — балерина просто светится от счастья.

Однако вскоре после возвращения Сергей сделал шокирующее заявление — он принял решение расстаться со звездой. При этом мужчина не пощадил чувства бывшей возлюбленной и признался — она совершила некий возмутительный поступок, который он не в силах простить. Что именно натворила эпатажная блондинка — остается только гадать.

Сама знаменитость, по ее словам, уже пришла в себя после разрыва, хоть и далось ей это не просто. Но Волочкова не намерена унывать и верит — судьба преподнесла ей очередной урок, который необходимо усвоить и двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Голубкина объяснила неудачи Волочковой в личной жизни.

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