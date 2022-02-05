Мария Голубкина объяснила неудачи Волочковой в личной жизни: «Она распущенная»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 014

Актриса Голубкина объяснила невезение Волочковой в личной жизни ее распущенностью

Мария Голубкина объяснила неудачи Волочковой в личной жизни: «Она распущенная»

Фото: Instagram @volochkova_art

Актриса пожалела балерину и назвала глубоко несчастным человеком.

Распущенной женщиной с тяжелой жизнью и глубоко несчастным человеком назвала Анастасию Волочкову актриса Мария Голубкина. Балерине не везет в личной жизни, потому что она слишком добра, а думать стоит в первую очередь о своем благополучии, уверена артистка. Таким мнением Голубкина поделилась со своими подписчиками в Instagram во время очередного прямого эфира.

Как известно, недавно Волочкова рассталась с ухажером Сергеем Кузнецову, которого по роду деятельности пресса окрестила банщиком, а селебрити звала своим возлюбленным Сережей — благородным, заботливым и нежным, неугомонным любовникам. Сережу хвастовство его мужской силой ничуть не смущало, сам он признавался звезде в любви направо и налево. При том что знал ее немногим больше месяца.

Пара познакомилась на съемках передачи «Давай поженимся!». Главная героиня передачи — невеста, не выбрала Кузнецова, зато представитель его интересов — балерина — не растерялась. Через считанные дни после первой встрече влюбленные уже нежились в объятиях друг друга на белом песочке Мальдив. Как говорила Волочкова, какая разница, кто платит за отпуск, если двум пылающим сердцам так хорошо? Платила, к слову, она.

Страстный роман сопровождался не только сплетнями, но и скандалом. Пара устроила настоящий авиадебош: выпившая танцовщица сцепилась с бортпроводником после замечания на счет маски. Сережа подключился, активно участвовал, называл стюарда геем и защищал спутницу всеми доступными средствами. И вдруг по прилете в Москву счастью пришел конец. Волочкова обвинила в предательстве Кузнецова и наоборот. И оба друг друга, говорят, не простят. Голубкина полагает, такие повороты судьбы — неспроста.

Актриса считает, что балерина «неплохая баба, незлобная, но глубоко несчастный человек». Она отметила: танцовщица подорвала свою психику тяжелой жизнью, потеряла ее основу. Артистке откровенно жалко Волочкову.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная. Она должна взять себя в руки. Она — балерина и значит должна все мочь! Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой и в первую очередь начать думать о себе», — заявила Голубкина.

Бывшая прима Большого театра, стоит отметить, себя называет подарком судьбы для любого мужчины. И свой жизненный багаж видит скорее преимуществом, чем недостатком. Но все же звезда — тоже человек, поэтому порой совершает ошибки.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, телеведущая Дана Борисова намекнула на чрезмерную сексуальную активность Волочковой, заявив, что расставание с банщиком могло произойти из-за ее измены.

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