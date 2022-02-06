Время быть осторожными: астропрогноз на неделю с 7 по 13 февраля

Неделя с 7 по 13 февраля будет весьма противоречивой для представителей всех знаков зодиака. Влияние планет на каждого будет ощущаться довольно сильно. Поэтому жизнь некоторых может превратить в череду черных и белых полос. Кому и когда готовиться к опасностям и подъемам, в интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

«Первый аспект — благоприятный: между Марсом и Ураном. Этот аспект называется „трин“ — один из самых благоприятных аспектов в астрологии. Это значит, что вы точно сможете получить какую-то идею, инсайт, помощь или еще что-то для того, чтобы ваши дела сдвинулись с мертвой точки», — рассказала она.

Особенно этот аспект скажется на предпринимателях и спортсменах. Ппервые будут успешны в бизнесе, а вторые достигнут желаемых результатов в своем виде спорта.

С конца 9 февраля и по 12 февраля включительно Марс соединится с Плутоном. Никольская советует в этот период тщательнее выбирать слова при разговоре.

«Соединение Марса с Плутоном — это когда эмоции и язык опережают ваше мышление, когда вы можете наговорить кому-то что-то очень много и не всегда объективно, а потом поругаться», — сообщила астролог.

С 7 по 13 февраля на людей обрушится настоящий поток информации. В этот период, по словам астролога, обычно происходят техногенные и природные катастрофы.

«Если ваша работа связана с каким-то опасными вещами — будьте, пожалуйста, аккуратны. Помните, что вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей, а это значит, что нужно быть особенно внимательными и аккуратными», — предостерегла предсказательница.

Поскольку на предстоящей неделе также Меркурий соединяется с Плутоном, следует внимательно отнестись ко всем транспортным коммуникациям — это касается перелетов, поездок и путешествий другими видами транспорта. Велика вероятность аварий и других происшествий.

Кроме того, особенно осторожным стоит быть тем, кто вовлечен в сферы, связанные с подземными работами. В этой деятельности стоит сохранять внимательность и самообладание во избежание непредвиденных происшествий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об астропрогнозе для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 февраля.