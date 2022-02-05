Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 февраля

Неделя с 7 по 13 февраля 2022 годы для большинства представителей зодиакального круга пройдет в гармонии и романтическом настроении. Многих ожидают интересные знакомства, флирт и свежесть влюбленности, другие смогут привнести блеск и новизну в имеющиеся отношения. В деловой сфере звезды советуют быть серьезными, активными и настойчивыми. В это время будет особенно обострена интуиция, используйте свою проницательность на благо бизнеса.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя принесет долгожданную возможность вдумчиво распланировать свои дела и реализовать ряд значимых задач. В сфере личных отношений представителей этого знака ожидают большие сложности — возможны неудовлетворенность друг другом, конфликты и ссоры.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя поможет прежде всего в личной жизни. В вас раскроется особенная нежность, пробудятся страсть, яркие чувства и томительные переживания. Для принятия серьезных и важных решений, для активности в вопросах самореализации неделя не самая благоприятная.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов на предстоящей неделе очень хорошо получится организовать все сферы своей жизни — от досуга до работы и долгосрочных планов. Вам удастся увидеть суть происходящего и удержать фокус на главном. Сосредоточьтесь и действуйте уверенно.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам звезды сулят неприятности в отношениях с близкими и любимыми. Теперь на представителей этого знака влияет не только негативный аспект Венеры, но и аспект Марса. В связи с этим возможны неудовлетворенность и взаимные претензии, а также размолвки и прямые конфликты, в которых никто не захочет уступить. Поможет способность видеть лучшее в людях и проявите благородство.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается напряженный период, который препятствует самореализации. Рожденным под этим знаком станет все труднее заявлять о себе — то внешние причины, то внутренние ограничения будут сдерживать. Это может негативно повлиять на самооценку. Лучше пока дать себе отдых и по возможности избегать важных решений и действий.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень благоприятная неделя. Вас одновременно посетят особые энергии красоты, нежности, возбуждения, вы сможете проявить здоровый азарт и настойчивость. Максимально используйте эту неделю для создания новых или развития уже имеющихся отношений. Позвольте раскрыться энергиям вашей чувственности и страсти.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе звезды помогут в серьезных делах и при принятии важных решений. А вот для флирта и романтики время не самое благоприятное. Также возможно придется отстаивать свои права, вероятны споры и конфликты, которые будут задевать вас за живое. Постарайтесь удержаться от резкостей, о которых можете позже пожалеть.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам в ближайшие семь дней, вероятно, повезет в личной жизни, эмоции будут яркими и незабываемыми. Проявите активность — займитесь спортом, танцами. Сексуальные приключения — тоже весьма подходящее занятие, которое принесет массу удовольствий. Для деловой сферы и принятия важных решений неделя не лучшая, отложите бизнес-задачи по возможности, так как сейчас можете натолкнуться на непреодолимое сопротивление.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ждут дни насыщенные и продуктивные. Вам будет легче, чем обычно, направить всю вашу кипучую энергию в продуктивное русло. Принятые вами решения будут успешно осуществляться, и вы вскоре насладитесь конкретными результатами своей деятельности.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит наполненная событиями неделя. Вы почувствуете особое возбуждение, страсть, стремление к красоте и романтике. Вам захочется выплеснуть накопившуюся внутри энергию, испытать сильные чувства и проявить их вовне. Не сдерживайте себя, ловите момент!

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям представится возможность заглянуть в собственную душу, разобраться в чувствах. И если вы настроены на серьезный лад — эта неделя принесет важные и перспективные решения. Если же напрягаться сейчас не захочется, и вы будете стараться избежать трудностей, могут возникать сложности и препятствия при попытках проявить себя. Так что лучше согласиться с тем, что от вас требуется серьезный подход и решительность — и это окупится.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб ожидает очень благоприятная неделя. Прилив энергии, необычная уверенность в себе, а также чувство красоты и гармонии — все это будет помогать вам и создавать позитивный фон. Энергии недели подходят как для творчества, так и для общения с окружающими и деловой активности. Войдите в состояние этого потока и реализуйте его как можно полнее!

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