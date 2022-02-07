Жена Моргенштерна не хочет возвращаться в Россию: «Я не скучаю»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 003

Дилара Зинатуллина отдыхает в Дубае и жалуется на здоровье.

Жена Моргенштерна не хочет возвращаться в Россию: «Я не скучаю»

Фото: Instagram @influesii

Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина, которая сейчас находится в Дубае, не стремится обратно домой. По ее словам, в ОАЭ ее устраивает жаркий климат.

«Я не скучаю по России. Если заскучаю сильно, то сразу же прилечу. Там холодно, а здесь тепло. Почему бы не провести время в Дубае?»— сказала девушка во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Однако кое-что беспокоит Дилару — недавно она жаловалась на бессонницу. Зинатуллина спит по два часа в сутки из-за того, что ее супруг не ночует дома — то на студии пропадает, то занимается ремонтом на вилле. Кроме того, у девушки появилась аллергия, и рэпер, по-видимому, наконец-то забросил дела ради любимой.

«Сегодня я спала хорошо, Алишер был рядом», — обрадовалась она.

Она напомнила, что в сентябре будет пять лет, как она знакома с Алишером, и ей нравится семейная жизнь.

«Мне кажется я для нее создана», — поделилась Дилара.

Кроме отношений девушка также уделяет много времени развитию своего блога.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дилара Зинатуллина едва не умерла после тусовки.

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