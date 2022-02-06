Жена Моргенштерна едва не умерла после тусовки: «Тяжело дышать, стала как зомби»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 045

Дилара Зинатуллина хотела побороть бессонницу, но чудом не попала в больницу.

Жена Моргенштерна едва не умерла после тусовки: «Тяжело дышать, стала как зомби»

Фото: Instagram @influesii

Жена рэпера Моргенштерна пожаловалась на неизвестную болезнь. Обо всем в подробностях Дилара Зинатуллина рассказала фанатам в Telegram. Оказалось, после очередной тусовки она рисковала надолго слечь на больничную койку. И это не шутки.

21-летний блогер призналась, что уже которую неделю живет одна — супруг занимается обустройством виллы и личными проектами. Девушке приходится нелегко, из-за страха она почти не спит. Минувшей ночью страдающая бессонницей решила наведаться с подругой в один из баров. Там танцевала и веселилась, выпивала коктейли. На утро же почувствовала странный жар и ужаснулась, увидев отражение в зеркале.

«Просыпаюсь, а мне тяжело дышать: правая сторона горла опухшая и губа — пельмень огромный! Такая вот я иду выпивать против аллергии средство, и губа потихоньку проходит с горлом, а состояние жара перешло в то, что я становлюсь как зомби», — вспоминала жена Моргенштерна.

Instagram @influesii

Девушка призналась: грешит на то, что в ее коктейль кто-нибудь что-нибудь мог подсыпать, ведь была возможность. За напитками никто не следил, когда леди с подругой отправилась в дамскую комнату. К счастью, сейчас жизни и здоровью блогера ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказал о личном бизнесе Дилары Зинатуллиной.

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