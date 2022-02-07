Тело осталось у банкомата: появились кадры изнутри банка, где прогремел взрыв

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 387

Появились кадры изнутри отделения банка, где воры взорвали банкомат

Фото, видео: 5-tv.ru

Злоумышленники накачали газом аппарат для выдачи и приема денег, а затем подожгли его.

Злоумышленники совершили неудачную попытку вскрытия банкомата в Подмосковье, которая привела к взрыву аппарата для выдачи и приема денег, а также гибели одного из воров. В распоряжении 5-tv.ru появились фото- и видеоматериалы с места происшествия.

На кадрах видно, как выглядит отделение изнутри, а также тело погибшего. Ударная волна была такой силы, что в банке выбило стекла и двери. Отделение выглядит разрушенным, с потолка свисают провода.

Инцидент произошел в подмосковном городе Ивантеевке. Полицейские смогли установить, что двое мужчин проникли в помещение, в котором установлены банкоматы, накачали один из них газом и подожгли. В результате взрыва один из воров погиб, а второй скрылся с места происшествия. Деньги ему забрать не удалось.

Зашли двое, вышел один: момент взрыва банкомата ворами под Москвой попал на видео

Другие обстоятельства ЧП устанавливаются правоохранителями. Проводятся мероприятия по определению личностей злоумышленников и задержанию сбежавшего вора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти студентка юракадемии пыталась взорвать банкомат и украсть деньги. Инцидент попал на видео.

Тело осталось у банкомата: появились кадры изнутри банка, где прогремел взрыв

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Тело осталось у банкомата: появились кадры изнутри банка, где прогремел взрыв

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