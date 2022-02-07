Дмитрий Нагиев может стать новым ведущим КВН

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 001

Ожидается, что популярный актер заменит в культовой передаче 80-летнего Александра Маслякова.

Дмитрий Нагиев может стать новым ведущим КВН

Фото: globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Заразившегося коронавирусом 80-летнего Александра Маслякова заменит в качестве ведущего в КВН актер Дмитрий Нагиев. Об этом на своем YouTube-канале рассказал комик Денис Косяков.

«Привет, любимые. Секрет раскрыт. Я знаю, кто теперь будет вести КВН. Как минимум „восьмушки“, а дальше будет видно <…> Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — сообщил Косяков.

Александр Масляков ведет КВН с 1964 года. За все эти годы они ни разу не пропустил ни одну игру. Однако в прошлом году в интервью ТАСС ведущий заявлял, что мысли об уходе крутятся в его голове давно. Правда, ведущий беспокоится, что все равно не сможет жить в стороне от своего детища, поэтому остается в проекте.

«Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», — делился ведущий.

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