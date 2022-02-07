Голубкина о переехавших в Берлин детях: «Все на французский налегали, придурки!»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 220

Голубкина резко высказалась о своих детях, учивших французский и уехавших в Германию

Голубкина о переехавших в Берлин детях: «Все на французский налегали, придурки!»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Двое детей артистки живут в Германии, но совершенно не знают местного языка.

Актриса Мария Голубкина резко высказалась о своих детях, которые недавно переехали жить и учиться в Германию. По мнению знаменитости, стало большим упущением то, что ее наследники артистки совершенно не знают немецкого языка.

«Я им всегда говорила, что его надо учить. Это мой любимый язык, он великолепен. А они все на французский налегали, придурки!» — рассказала звезда в прямом эфире в Instagram.

При этом Голубкина призналась, что очень скучает по своим детям. Она понимает, что не может держать их рядом только из-за своей прихоти. Актриса уверена, что в Германии ее наследники получат хорошее образование и займут достойное место в обществе. Но все равно с нетерпением ждет встречи.

В браке с актером Николаем Фоменко у Марии Голубкиной родились двое детей: 19-летний Иван и 24-летняя Анастасия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Голубкина раскритиковала «внебрачных» сыновей Александра Абдулова.

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