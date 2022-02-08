Молодой фитнес-блогер Бойцов рассказал о причине развода с 42-летней Демидовой

Несколько месяцев назад на всю Россию прогремел развод одной из самых красивых пар интернета — фитнес-блогеров Сергея Бойцова и Виктории Демидовой. Оказалось, что бывший муж уже полгода не видит своего родного сына Кристиана. Экс-супруга делает все возможное, чтобы Сергей не встречался с отпрыском, ведь, по ее словам, мужчина вовсе не примерный семьянин, а вероломный обманщик.

«Любая женщина любит контроль. Начинает манипуляции относительно детей. Это все привело к разрыву. Для нее важно быть с человеком, у которого есть энергия. Она более состоятельная, чем я», — объяснил причину развода Бойцов на шоу Андрея Малахова.

Блогер признался, что 42-летняя Демидова не обладает достаточным терпением, чтобы ждать. Он считает, что спортсменка всегда хочет «все и сразу», поэтому ему было очень тяжело выстраивать с ней отношения. А ведь, по словам Бойцова, ему приходилось постоянно доказывать свои чувства экс-супруге, чтобы сохранить их союз.

«Я всегда развивался. Любил ее. Но у Вики нет терпения. Ей надо все сразу — здесь и сейчас. Наш ребенок родился в Майами. У меня нет гражданства США. Я не могу так просто приехать», — признался спортсмен.

Сама Виктория месяцем ранее поделилась, что Бойцов избивал ее старшего сына от первого брака. По словам Демидовой, такой проступок ему она простить не сможет.

«Когда мы узнали про издевательства над собакой, мой сын рассказал, что Сергей избивал его ремнем, когда ему было 12! А потом запугивал, чтобы он мне ничего не рассказал! Каким зверем надо быть, чтобы трогать детей?! За это он ответит», — вспылила Демидова, ответив своим подписчикам.

Она рассказала, что при разводе предлагала 27-летнему Бойцеву подписать соглашение, в рамках которого будет указано времядля встреч отца с сыном. Однако когда адвокат связался со знаменитостью, Бойцов отказался подписывать документы.

Виктория Демидова закрутила роман с Сергеем Бойцовым практически сразу после смерти своего супруга Антона Волянского. В браке с ним на свет появился ее 15-летнй сын. Вскоре фитнес-блогеры заключили официальный союз, в результате которого появился наследник Кристиан. В своих социальных сетях пара казалась идеальным семейным тандемом, о неприятностях в их отношениях стало известно только после развода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем после 15 лет брака.