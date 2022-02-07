Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем после 15 лет брака

Евгения Добровольская разводится в третий раз. 18 января 57-летняя актриса подала соответствующее заявление в мировой суд. Пара расстается тихо, имущество не делит, все вопросы были урегулированы мирно. Вместе с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который младше нее на 13 лет, звезда прожила более 15 лет. Несмотря на сомнения близких в перспективах романа, этот неравный брак стал самым долгим для артистки.

Мананников и Добровольская познакомились в 2006 году на съемках сериала «Счастье по рецепту». Только через три года, будучи уже глубоко беременной, актриса согласилась официально зарегистрировать отношения. У пары родилась дочь Анастасия. 13-летняя наследница, по словам мамы, увлекается конным спортом, теннисом и балетом.

Instagram @dobrovolskaya_evgenia

Настя — четвертый ребенок Добровольской. Первенца Степана она родила в 1986 году от коллеги по цеху Вячеслава Баранова. Сейчас ему 35 лет. Спустя пять лет во втором браке актрисы с Михаилом Ефремовым на свет появился Николай. У артистки также есть сын от Ярослава Бойко — 19-летний Ян. Младшую дочь Добровольская и Мананников продолжат воспитывать вместе.

«Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля», — пишет StarHit.ru, ссылаясь на пресс-службу суда.

О проблемах в отношениях звездной пары известно давно. Добровольская делилась с журналистами прежде, что порой хочется начать все с чистого лица. Иногда кажется, проще быть одной, говорила она. Поговаривают, актрисе не нравилась роль главной добытчицей в семье. Взять ее на себя у кинооператора никак не получалось, а в период пандемии работы стало еще меньше. Одно дело терпеть что-то неприятное от детей, другое — от мужчины, подмечала селебрити в интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю появления внебрачного сына Ярослава Бойко от Евгении Добровольской. Мальчик Ян познакомился с отцом только через несколько лет после рождения.