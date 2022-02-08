В массовом ДТП на Рублевке пострадал миллиардер Шепель
В аварию попали по меньшей мере шесть авто.
Фото: Соцести
В Москве на Рублевском шоссе произошло массовое ДТП, в котором пострадали несколько человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в попутном направлении в сторону Московской области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущим транспортом. Всего в аварии пострадали не менее шести автомобилей. Три человека получили травмы, один из них в тяжелом состоянии.
По данным 5-tv.ru, среди пострадавших оказался предприниматель и миллиардер Алексей Шепель. Вероятно, одно из авто оформлено на него.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Виновника ДТП проверяют на алкоголь. Движение на шоссе затруднено, открыто только по одной полосе.
Ранее 5-tv.ru, писал о ДТП на Киевском шоссе, в котором столкнулись порядка 30 машин.
Читайте также
93%
-0.38 85.89
-0.63
Нашли ошибку?