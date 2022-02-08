В массовом ДТП на Рублевке пострадал миллиардер Шепель

В Москве на Рублевском шоссе произошло массовое ДТП, в котором пострадали несколько человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в попутном направлении в сторону Московской области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущим транспортом. Всего в аварии пострадали не менее шести автомобилей. Три человека получили травмы, один из них в тяжелом состоянии.

По данным 5-tv.ru, среди пострадавших оказался предприниматель и миллиардер Алексей Шепель. Вероятно, одно из авто оформлено на него.

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Виновника ДТП проверяют на алкоголь. Движение на шоссе затруднено, открыто только по одной полосе.

Ранее 5-tv.ru, писал о ДТП на Киевском шоссе, в котором столкнулись порядка 30 машин.