🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Серов стал дедушкой во второй раз: «С днем рождения, Макар!»

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 004

Дочь певца Мишель рассказала о пополнении в семье.

Серов стал дедушкой во второй раз: «С днем рождения, Макар!»

Фото: Instagram @mishel_serova

Певец Александр Серов во второй раз стал дедушкой. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта его дочери — певицы Мишель.

«Бесконечно счастливый день для нас с Ромой (муж Мишель — Прим. ред.), так как мы стали родителями уже во второй раз, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!» — написала Мишель под совместной фотографией с возлюбленным.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от MISHEL SEROVA (@mishel_serova)

Под постом об этом радостном событии появилось много комментариев с поздравлениями от подписчиков. Все они рады за 28-летнюю дочь исполнителя.

«Ура!!! Мишель, умничка!»

«Это невероятное счастье»;

«Мишель. Крепкого здоровья и счастья вашей (уже большой) семье!» — написали фолловеры.

Известно, что у пары уже есть дочь Мия, которая появилась на свет в 2020 году. Ранее Мишель рассказывала, что ее отец оказался еще и «трогательным дедушкой», который уделяет внучке очень много внимания, несмотря на болезни.

Как писал 5-tv.ru, Александр Серов едва пережил коронавирус, который усугублялся сахарным диабетом.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.30
-0.38 85.89
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:49
Супруга Джейсона Стейтема раскрыла имя и дату рождения их дочери
4:21
Григорий Лепс с температурой дал концерт в Новосибирске: «Тяжеловато было петь»
3:54
Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию»
3:27
Путин провел заседание Совета по науке и образованию
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
2:47
«Единая Россия» и «Единая Осетия» подписали договор о сотрудничестве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Как обнаружить у себя дар врачевателя по линиям на руках и дате рождения
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год