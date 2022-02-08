Серов стал дедушкой во второй раз: «С днем рождения, Макар!»

Певец Александр Серов во второй раз стал дедушкой. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта его дочери — певицы Мишель.

«Бесконечно счастливый день для нас с Ромой (муж Мишель — Прим. ред.), так как мы стали родителями уже во второй раз, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!» — написала Мишель под совместной фотографией с возлюбленным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MISHEL SEROVA (@mishel_serova)

Под постом об этом радостном событии появилось много комментариев с поздравлениями от подписчиков. Все они рады за 28-летнюю дочь исполнителя.

«Ура!!! Мишель, умничка!»

«Это невероятное счастье»;

«Мишель. Крепкого здоровья и счастья вашей (уже большой) семье!» — написали фолловеры.

Известно, что у пары уже есть дочь Мия, которая появилась на свет в 2020 году. Ранее Мишель рассказывала, что ее отец оказался еще и «трогательным дедушкой», который уделяет внучке очень много внимания, несмотря на болезни.

Как писал 5-tv.ru, Александр Серов едва пережил коронавирус, который усугублялся сахарным диабетом.