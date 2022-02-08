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Зеленский ответил на слова Путина про «красавицу»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 077

Лидера Украины задело ироничное высказывание российского президента о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.

Зеленский ответил на слова Путина про «красавицу»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал употребление президентом РФ Владимиром Путиным поговорки «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в речи о необходимости выполнения Киевом Минских соглашений.

Зеленский согласился с тем, что Украина — «красавица», однако ему не понравилось, что глава России использовал местоимение «моя».

«Конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с Владимиром Путиным. Украина действительно красавица. По поводу „моя“ — это уже перебор небольшой», — заявил украинский лидер в ходе пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.

При этом Зеленский не прокомментировал необходимость выполнения Минских соглашений, на что указывал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Путина про «красавицу» в адрес Зеленского. По его словам, Путин имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять.

Накануне Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном ироничной поговоркой прокомментировал нежелание Зеленского соблюдать Минские соглашения. Российский лидер отметил необходимость следования договоренностям для урегулирования кризиса на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры президентов РФ и Франции в Москве продолжалась почти шесть часов. Главными темами беседы были украинский кризис и европейская безопасность.

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