🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Песков объяснил слова Путина про «красавицу» в адрес Зеленского

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 018

Альтернативы Минским соглашениям нет, уверен президент РФ.

Песков объяснил слова Путина про «красавицу» в адрес Зеленского

Фото: ТАСС / THIBAULT CAMUS / POOL

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами объяснил, что пытался донести Владимир Путин своей поговоркой во время выступления на пресс-конференции после переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — отметил Песков.

Он также пошутил о том, что французские журналисты явно столкнулись с трудностями при переводе выражения про «красавицу».

Накануне президент РФ Владимир Путин ироничной поговоркой ответил на нежелание Киева соблюдать Минские соглашения. Российский лидер отметил необходимость следования договоренностям для урегулирования кризиса на Украине.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Путин.

Он также обратил внимание на то, что изначально действующее руководство Украины шло на выборы под лозунгом мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Путин выразил надежду на то, что конфликт действительно разрешится мирным путем после того, как Киев осознает, что иного выхода в данной ситуации нет.

Российский лидер также призвал власти Украины подумать о перспективах развития страны, ее отношениях с РФ и условиях стабильной безопасности в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мировые СМИ оценили встречу Путина и Макрона.

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.80
-0.50 85.38
-0.51
Освобождение от оков: как десятые лунные сутки отразятся на жизни людей

Последние новости

15:37
Момент убийства кассирши «Пятерочки» грабителями с битами попал на видео
15:28
В Кремле усомнились в готовности Украины выполнить Минские соглашения
15:20
Галлюцинации и ложные воспоминания: невролог об опасности препаратов от кашля
15:11
Волочкова воссоединилась с экс-возлюбленным Олегом после расставания с банщиком
15:02
ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир»*
14:54
Названы три фактора, значительно продлевающих жизнь

Сейчас читают

Смерть органам и тканям: какую опасность таит обычный зубной налет
Венец безбрачия: ТОП-3 женских имен, которые мешают выйти замуж
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год