Песков объяснил слова Путина про «красавицу» в адрес Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами объяснил, что пытался донести Владимир Путин своей поговоркой во время выступления на пресс-конференции после переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — отметил Песков.

Он также пошутил о том, что французские журналисты явно столкнулись с трудностями при переводе выражения про «красавицу».

Накануне президент РФ Владимир Путин ироничной поговоркой ответил на нежелание Киева соблюдать Минские соглашения. Российский лидер отметил необходимость следования договоренностям для урегулирования кризиса на Украине.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Путин.

Он также обратил внимание на то, что изначально действующее руководство Украины шло на выборы под лозунгом мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Путин выразил надежду на то, что конфликт действительно разрешится мирным путем после того, как Киев осознает, что иного выхода в данной ситуации нет.

Российский лидер также призвал власти Украины подумать о перспективах развития страны, ее отношениях с РФ и условиях стабильной безопасности в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мировые СМИ оценили встречу Путина и Макрона.