Смотрим и благодарим! Китайский совет дня на среду, 9 февраля
В среду, 9 февраля, многие могут ощутить на себе давление, из-за которого будет непросто справляться с делами. Приложите все усилия, чтобы преодолеть трудности.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 9 февраля?
Среда будет нестабильной. Весь день будет много людей, общения, активностей, движений и обсуждений, но в результате окажется много шума из ничего.
Чтобы не разочароваться, лучше не очаровываться. Не стройте больших планов на этот день. Довольствуетесь тем, что удастся поймать. Лучшая стратегия на среду — внимательно смотреть на происходящее вокруг, включить интуицию и просчитывать варианты.
Друзья и влиятельные покровители помогут справиться с негативными энергиями дня. Не забудьте их поблагодарить, хотя бы мысленно.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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