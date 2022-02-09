Смотрим и благодарим! Китайский совет дня на среду, 9 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 9 февраля?

Среда будет нестабильной. Весь день будет много людей, общения, активностей, движений и обсуждений, но в результате окажется много шума из ничего.

Чтобы не разочароваться, лучше не очаровываться. Не стройте больших планов на этот день. Довольствуетесь тем, что удастся поймать. Лучшая стратегия на среду — внимательно смотреть на происходящее вокруг, включить интуицию и просчитывать варианты.

Друзья и влиятельные покровители помогут справиться с негативными энергиями дня. Не забудьте их поблагодарить, хотя бы мысленно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.