Активность и много новостей: Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Ну что, здравствуй, Весна! Ну и что, что за окном еще снега, по бацзы уже наступил сезон Весны. Февраль — месяц сильной янской энергии, движения, развития и смелости. И предстоящая неделя обещает быть такой же — активной и неудержимой как весенний поток.

Вода, которой будет много на этой неделе, это стихия коммуникаций, поэтому стоит ожидать новостей, новых проектов, знакомств и перспектив. Но при этом будет появляться много сомнительной, недостоверной «грязной» информации — как потоки талой воды несут в себе всю грязь зимы. Поэтому рекомендация — включать критическое мышление и проверять все сведения, что могут быть для вас важными.

Особое указание для тех, у кого в карте есть Обезьяна — этот год, а особенно февраль, для вас может быть довольно сложным. Рекомендации на весь период — не ломитесь на рожон, попридержите коней, не влезайте в сомнительные предприятия и не занимайтесь экстримом.

Всем нам в феврале стоит обратить внимание на здоровье — сейчас хорошее время начать очищение, избавление от шлаков, лишнего веса и старых болячек. Займитесь своим телом, отправьте хвори физические и ментальные в поток февральской Воды — она смоет их без остатка. Цигун, йога, массажи, упражнения на растяжку и очищение печени — самые благоприятные для тела занятия этого февраля.

Понедельник, 7 февраля, Инь Металл и Кролик

Инь Металл как ножик режет траву Кролика — знака Инь Дерева. А сильная Вода года и месяца этому только способствует.

Чтобы не попасть под газонокосилку энергий этого дня, не стоит делать на него большие ставки. Используем острые энергии себе во благо — будем избавляться от всего, что нам больше не нужно.

День исключительно подходит для генеральной уборки, ремонта, развода — выбирайте, что для вас сейчас актуально. В понедельник стоит затеять ревизию рабочих процессов, произвести очищение рабочего стола компьютера, навести порядок в шкафах и на антресолях.

Для желающих сбросить лишние кило понедельник будет отличным днем начала оздоровительной и преображающей диеты. Для тех, кто уже не может находиться в отношениях, этот день подарит естественное и мирное расставание.

Не стоит в этот понедельник устраивать свадьбы и свидания, переезды и сложные путешествия. День может показаться особенно некомфортным для людей с Петухом в карте. Петухи, вам захочется конфликтов, а зря.

Вторник, 8 февраля, Ян Вода и Дракон

День большого количества Воды принесет много общения и возможную конкуренцию. Утилизируем энергию через активность, перемещения в пространстве, общительность и чувство юмора.

День благоприятен для того, чтобы открывать что-то новое. Хорошо придумывать новый бизнес, праздновать новоселье, подписывать перспективные контракты. Однако прежде, чем идти в серьезные обязательства, следует как можно внимательней присмотреться к потенциальным партнерам, навести справки и тщательно проанализировать условия сделки. Помним, что большая Вода не только приносит возможности, но и поднимает со дна все мутное.

Есть в карте дня и указание на хорошую прибыль или выгодную покупку. Можно назначать на вторник сделки по покупке или продаже недвижимости или других ценностей.

День будет нервным для людей с Собакой в карте. Впрочем, именно Собакам может повезти с крупными покупками и внезапной прибылью.

Среда, 9 февраля, Инь Вода и Змея

День довольно нервный и изматывающий, будет много общения, движения, обсуждений, но по итогу все это выльется в пустую суету. Идеи и проекты, обсуждаемые в среду, не выстрелят, планируемые прибыли окажутся меньше, чем загадывали.

Чтобы не поддаться негативным сценариям дня используем энергии себе на пользу. Змея — знак Инь Огня символизирует проницательность, а Инь Вода — это глубинная интуиция. Соединяем одно с другим и получаем отличное сочетание энергий для долгосрочного планирования, просчитывания вариантов и обдумывания лучших ходов.

День также подходит для того, чтобы заручиться поддержкой влиятельных друзей, организовать путешествие (но не отправляться в него) или справить свадьбу.

Не самый удачный по энергиям день для людей с Обезьяной и Тигром в карте. Вам стоит в эту среду быть максимально спокойными и неактивными.

Четверг, 10 февраля. Ян Дерево и Лошадь

Четверг — день почти без изъянов. Энергии мощные, яркие, животворящие и эффективные. Будет получаться все или почти все, что вы задумали. Хорошие новости, процветание и рост богатства — вот характеристики этого дня

На этот четверг стоит планировать все важные дела, отложенные на потом в трудные времена. Благоприятно играть свадьбу, начинать строительство, открывать бизнес, начинать лечиться, учиться, выходить на новую работу. Энергии будут благоволить любым долгосрочным проектам.

Единственный, кому следует быть внимательным и острожным в делах и поступках в тот четверг — это люди с Крысой в карте.

Пятница, 11 февраля. Инь Дерево и Коза

Пятница хороша для того, чтобы начать потихоньку выдыхать от бешеной недели. На автомате можно продолжать дела, начатые в предыдущие дни, но сильного успеха от них ждать не стоит.

Рекомендуется посвятить день работе над ошибками, мозговым штурмам и планированию сложных проектов. Не зацикливайтесь в тот день на трудностях, лучше попробуйте придумать как препятствия не преодолеть, а обойти. Творческий взгляд на стандартные проблемы поможет вырулить из них с наименьшими усилиями.

Лучше не планировать на эту пятницу начала долгоиграющих путешествий, может статься, что много энергии будет уходить на решение мелких, но противных трудностей и засад.

День не самый благоприятный для людей с Быком в карте. Им в эту пятницу будет казаться, что вокруг собрались самые упрямые люди на свете.

Суббота, 12 февраля. Ян Огонь и Обезьяна

Субботу стоит посвятить отдыху, отдыху и только отдыху. Желательно не делать ничего, что выходит за рамки рутины выходного дня. Особенно не стоит играть с огнем — в прямом и переносном смысле.

Рекомендации на шабат следуют из того, что в субботу случится двойное столкновение энергий дня, года и месяца. Такие периоды специалисты по бацзы называют «день разрушения» и призывают не планировать никаких важных дел, поскольку есть большая вероятность, что все-все-все пойдет не по плану.

А поскольку в нашем случае сталкиваются мощные и довольно воинственные энергии Ян Воды и Ян Огня плюс Тигра (Дерево) и Обезьяны (Металл), то получается такое «столкновение в квадрате». В результате из ничего могут возникнуть ссоры, споры, причинение вреда — морального и материального.

В общем, лучше всего в такую бурную субботу организовать профилактику бытового насилия, прикинуться ветошью и затаиться на диване с книжкой в руках, или, на худой конец, перед любимым сериалом.

День может быть особо сложным для людей Тигров, Обезьян и Змей. Вам точно стоит провести его максимально незаметно.

Воскресенье, 13 февраля. Инь Огонь и Петух

В воскресенье энергии ожидаются чуть более спокойные. Уже не будет стычек, споров и столкновений, в душе будет тепло, захочется душевных встреч и тихого веселья.

День идеален для походов в гости, встреч с друзьями и свиданий с любимыми. Единственное указание — не стоит устраивать экстремальные вылазки и буйные вечеринки. Весь отдых должен быть ламповым, мирным и максимально спокойным. Хорошо пойдут совместное музицирование, настольные игры, тихие прогулки на природе и коллекционирование.

Не стоит в воскресенье думать о делах, максимум, можете приготовить гардероб на неделю и продумать как вы впишете в свой рабочих график регулярные занятия спортом.

Рекомендации по тихому времяпрепровождению особенно касаются людей с Кроликом в карте. Вам стоит быть особенно аккуратными и не прикасаться в этот день к ножам и другим колюще-режущим предметам.

Всем хорошего бацзы!