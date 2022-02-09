Певица Наташа Королева переживает очередное потрясение: сын звезды Архип уходит из дома. Для молодого человека, решившего начать собственную, взрослую жизнь такие перемены хороши. Но любящей маме сейчас, конечно, непросто. Мыслями по этому поводу дива поделилась с корреспондентами сайта Sobesednik.ru.

Наташа Королева сообщила, что 19-летний наследник отправится на съемную квартиру. Певица не скрывает: в первое время вместе с мужем — стриптизером Сергеем «Тарзаном» Глушко — будет помогать сыну с деньгами. Но, конечно, молодому человеку придется озаботиться тем, чтобы как можно скорее найти высокооплачиваемую работу.

«Может, нам надо было и пораньше разъехаться. Мы с Архипом говорили на эту тему. Он ничего не говорил. Но, видимо, сейчас пришло время, он созрел. Я отпускаю без тревоги», — сказала Наташа Королева.

Артистка заметила, что во всем будет поддерживать Архипа: какую бы работу ни выбрал, с какой бы девушкой ни захотел связать свою жизнь. Королева уверена, что обезопасить сына от всех проблем она не сможет. Так что остается единственно верный путь — путь проб и ошибок.

«Если Архип не научится ошибаться, то будет тепличным созданием. А мне надо, чтобы он был пацаном. Потом ему будет гораздо проще и легче по жизни!» — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Сергей Глушко нелестно отзывался о невесте сына Архипа, которая занимается стриптизом.