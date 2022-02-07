Тарзан нелестно отозвался о невесте сына Архипа: «Не первая и не последняя»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 150

Сергей Глушко представил плоды своих трудов на художественной выставке и сделал внезапное заявление.

Тарзан нелестно отозвался о невесте сына Архипа: «Не первая и не последняя»

Фото: Instagram @melissa_foxs_

Стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимном Тарзан, нелестно отозвался об избраннице своего сына Архипа Мелиссе. Как пишет Teleprogramma.pro, на выставке своей живописи, где танцор представил, в том числе портреты близких, он признался, что писать эту девушку ему не было интересно.

«А почему я должен ее рисовать? Это его очередная девушка. У Архипа нет на нее никаких планов. Не первая и не последняя», — высказался Глушко.

А вот жену Наташу Королеву и тещу Людмилу Порывай он без внимания не оставил.

«Теща с меня просто пылинки сдувает после портрета», — поделился Тарзан.

Не секрет, что Архип уже довольно продолжительное время встречается с Мелиссой. Она не раз приходила поддержать бойфренда во время его выступлений со знаменитой мамой на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Поклонники считают, что пара намерена пожениться.

Как писал 5-tv.ru, ранее Наташа Королева выступила против свадьбы сына.

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