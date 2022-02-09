Жорин о возбуждении дела в отношении Моргенштерна из-за тату: «Думал, что это шутка»

Знаменитый рэпер стал фигурантом серьезного административного расследования из-за нательного рисунка. Его адвокат назвал происходящее «новым словом в российской юриспруденции».

Рэпер Моргенштерн вновь попал в поле зрение правоохранителей. Полицейский из Набережных Членов подозревает артиста в пропаганде наркотиков путем освещения темы в песнях и клипах. В доказательство тому страж порядка указал на «странное» тату на теле музыканта, напоминающее дурманящее растение. В итоге была проведена ботаническая экспертиза, которая подтвердила догадки правоохранителя. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию.

Вопиющий случай

Законный представитель Моргенштерна напомнил всем, кто хочет во что бы то ни было наказать артиста, о завершенных судебных тяжбах. Несколько месяцев назад после проведения ряда экспертиз, в том числе лингвистической, было установлено: рэпер не пропагандирует наркоманию и прочие пагубные пристрастия. Соответствующее постановление было направлено и полицейскому из Набережных Челнов, который был обязан прекратить административное расследование. Но этого не случилось — не поверил.

«Лингвистические экспертизы, которые он (правоохранитель — Прим. ред.) назначал, показали, что нет пропаганды наркотиков. Но, вероятно, воля к победе и желание во что бы то ни стало привлечь Моргенштерна к ответственности подвигли креативного сотрудника назначить ботаническую экспертизу. Мягко говоря, необычное постановление. Когда я об этом узнал, подумал, что это шутка. Но оказалось, нет. Это, конечно, новое слово в российской юриспруденции», — заметил Сергей Жорин.

Адвокат рэпера также признался, что его изумила формулировка заключения ботаников. А именно: «На теле Моргенштерна есть татуировка в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые». Жорин предположил, что экспертам пришлось изрядно помучиться, чтобы определить, какой смысл хотел передать артист банальным нательным рисунком.

«Представляете, какое научное исследование провели специалисты! Мне кажется, не только Моргенштерн, но и специалист, который татуировку делал, не мог себе представить в страшном сне, что по татуировкам чуть ли не диссертация будет написана специалистами, которые будут разбираться, что же там изображено», — поразился юрист.

Креатив не пройдет

В заключение Жорин отметил, что, конечно, без реакции дело не оставит. За честь Моргенштерна он будет биться до конца — заключение ученых считает абсолютно абсурдным. Адвокат еще раз уточнил: в судебном порядке неоднократно было доказано, что его доверитель не пропагандирует употребление запрещенных веществ. Следовательно, и привлекать его не за что.

«Мы будем обжаловать процессуальный документ и верим, что это удастся. Конечно же, никакой пропаганды в произведениях Моргенштерна, его действиях, его творчестве нет. Мы надеемся, что далее не последует какой-то непонятной заинтересованности именно в привлечении его к административной ответственности. За то, что не совершал», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Моргенштерну пришлось эмигрировать из России.