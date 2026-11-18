Недоношенную девочку весом 330 граммов выходили в Москве

В Москве врачи перинатального центра Московского многопрофильного клинического центра выходили девочку, которая появилась на свет с весом всего 330 граммов и ростом 25 сантиметров. О необычном случае в интервью aif.ru рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, это самая низкая масса тела среди недоношенных новорожденных, которых удалось выписать домой в Москве за последние пять лет.

Малышка родилась в результате экстренного кесарева сечения. Осложнение беременности угрожало жизни и матери, и ребенка. Сразу после появления на свет девочку поместили в специальный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В больнице ребенок провел четыре месяца. Сначала врачи боролись за его жизнь в реанимации, затем малышку перевели в отделение патологии.

В итоге врачи выходили девочку, и ее выписали домой.

Всего 318 таких случаев за четверть века

Насколько редким оказалось это спасение, объяснил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неонатологии Сеченовского университета Дмитрий Дегтярев. По его словам, еще 30–40 лет назад настоящим чудом считалось выживание младенца с весом менее одного килограмма.

«Сейчас благодаря развитию перинатальной помощи беременным женщинам и новорожденным детям (а это и строительство новых перинатальных центров, и их оснащение современным медицинским оборудованием, и целенаправленная подготовка кадров) в большинстве регионов нашей страны выживаемость детей с экстремально низкой массой тела, то есть менее 1000 граммов, выросла до 75–90%. Но чаще всего это все же дети, родившиеся с массой тела более 500–750 граммов», — рассказал Дегтярев в интервью aif.ru.

При этом случаи, когда медикам удается спасти младенцев весом чуть больше 400 граммов, уже известны в нескольких российских городах. Дегтярев отметил, что ему знакомы десятки подобных случаев в федеральных и региональных перинатальных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Симферополя и других городов. Среди них есть и истории выхаживания детей в Сеченовском центре материнства и детства.

Однако младенцы с массой тела менее 400 граммов остаются исключительной редкостью. За последние 25 лет в международный регистр внесли всего 318 таких детей, которых удалось выходить. Они родились в ведущих медицинских центрах 16 стран мира.

Самый маленький из этих детей родился в Сингапуре в 2021 году. Его вес составлял всего 212 граммов. Чтобы подготовить малыша к выписке домой, врачам потребовалось больше года.

Дегтярев обратил внимание, что до недавнего времени в международном регистре не было ни одного ребенка из России.

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