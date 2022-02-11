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Веселимся и творим: китайский совет дня на пятницу, 11 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 11 938

День будет благоприятным для размеренного течения. Не спешите и рискуйте. Позвольте закончиться рабочей неделе на приятной ноте.

Веселимся и творим: китайский совет дня на пятницу, 11 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 11 февраля?

Пятница ожидается расслабленной. Будут доделываться дела, начатые на неделе, но неумолимый зов субботы уже будет петь в вашем сердце.

Не сопротивляйтесь энергиям, они как раз не способствуют трудоголизму и повышенной эффективности. Рутина, планирование следующей рабочей недели, душевные разговоры с друзьями — вот расписание на пятницу.

День хорош для развития креативных способностей. Придумайте чем бы таким интересным вам заняться в ближайшем будущем? Может пойти в класс танго или записаться в кружок скрапбукинга? В год и месяц Тигра самое то занятие, я считаю!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.72
-0.08 85.38
-0.51
Веселимся и творим: китайский совет дня на пятницу, 11 февраля

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