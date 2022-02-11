Полотенце ему на дорожку: что подарить 14 февраля, чтобы расстаться с человеком
Астролог и нумеролог Джульетта Бабаян рассказала 5-tv.ru, как подготовиться ко Дню всех влюбленных.
Фото, видео: Depositphotos / Subbotina; 5-tv.ru
Сейчас многие озабочены, что подарить вторым половинкам в приближающийся День всех влюбленных. При этом, утверждает астролог и нумеролог Джульетта Бабаян, некоторыми сюрпризами можно только навредить. Она рассказала, от каких презентов лучше отказаться, если вы не хотите расстаться с партнером.
«„Главное от сердца“, — говорится в народе. Но также есть приметы о том, чего дарить нельзя. Не дарим острые предметы: ножи, изображение чего-то с тонким острием. Считается, что это приносит в отношения ссоры и конфликты», — отметила эксперт.
Также, по словам Бабаян, не стоит дарить зеркала, украшения с жемчугом и янтарем.
«Александрит — считается, что он „одиночит“ людей, ведет к разлуке. Единственное исключение — это Александры: и мальчики, и девочки», — рассказала астролог.
Еще не стоит дарить обувь, носки, чулки — все, что намекает на дорогу. Также под запретом полотенца — раньше их складывали мужчинам, провожая на войну.
«Не очень хорошая история — дарить антиквариат, происхождение которого вам не совсем известно. Также считается, что нехорошо дарить пустые шкатулки, кошельки или вазы. Если очень хочется, то мы просто в этот предмет кладем денежку», — заключила эксперт.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, для которых День всех влюбленных может превратиться в ад.
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