Спасатель о том, как вытаскивал чемпионку Привалову: «Использовал удочку»

Известная российская легкоатлетка едва не погибла на Москве-реке, но на помощь ей оперативно пришли сотрудники поисково-спасательной станции.

Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира по легкой атлетике Ирина Привалова едва не погибла, провалившись под лед на Москве-реке. К счастью, 53-летнюю спортсменку вовремя заметили сотрудники поисково-спасательной станции Фили и оперативно пришли на помощь. По имеющимся данным, чемпионку госпитализировали с переохлаждением.

О том, как все произошло, в эксклюзивном интервью 5- tv.ru рассказал спасатель Виталий Корсаков, который своими руками вытащил пострадавшую из ледяной воды.

«У нас тут, в принципе, расстояние небольшое, оперативно подошли на катере - на воздушной подушке. Я выскочил, уже в костюме был. Подполз к пострадавшей. Сначала думали, что это мужчина, а оказалась девушка. Пришлось использовать телескопическую удочку. Через голову на туловище ей накинул, так как она держалась за кромку льда. После этого начал подтаскивать к катеру. Девушка была в сознании, но чувствовала себя, конечно, неуверенно. Потому что шоковое состояние, вода ледяная», — объяснил Корсаков.

По его словам, после этого чемпионку доставили на станцию, где оказали первую помощь и вызвали скорую.

Как отметил специалист, спасший Приваловой жизнь, операция была проведена очень оперативно — на все ушло не больше двух-трех минут. Спасатель объяснил, что такая схема действий давно отработана.

Он также отметил, что во время дежурства сотрудники станции постоянно следят через камеры и бинокль за тем, что происходит в акватории, ведь сейчас много рыбаков выходит на лед.

Ирина Привалова — советская и российская легкоатлетка, многократная чемпионка мира, Европы, СССР, России. Заслуженный мастер спорта России. Первый вице-президент и член Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

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