Екатерина Волкова стала бабушкой в 47 лет

Екатерина Волкова, известная широкому зрителю по сериалу «Скорая помощь», стала бабушкой. 47-летняя актриса помогала дочери рожать, после чего поделилась переполняющими ее эмоциями в Instagram.

«Ну вот я и бабушка, — написала Волкова, — Мне кажется, самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью. Наревелась от переполняющей нежности».

Instagram @volkovawolka

Старшей дочери Волковой Валерии сейчас 28 лет, она живет в Германии. Это ее первенец.

Волкова не показала ни внука, ни его маму, зато дала подписчикам оценить свой внешний вид после родов. На фото актриса позирует без макияжа в белой футболке и халате. Она устало потирает лоб, при этом улыбаясь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как другая Екатерина Волкова, звезда «Ворониных», справилась с изменой мужа.