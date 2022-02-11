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Екатерина Волкова стала бабушкой в 47 лет

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 074

Актриса помогала дочери, участвуя в партнерских родах.

Екатерина Волкова стала бабушкой в 47 лет

Фото: Instagram @volkovawolka

Екатерина Волкова, известная широкому зрителю по сериалу «Скорая помощь», стала бабушкой. 47-летняя актриса помогала дочери рожать, после чего поделилась переполняющими ее эмоциями в Instagram.

«Ну вот я и бабушка, — написала Волкова, — Мне кажется, самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью. Наревелась от переполняющей нежности».

Instagram @volkovawolka

Старшей дочери Волковой Валерии сейчас 28 лет, она живет в Германии. Это ее первенец.

Волкова не показала ни внука, ни его маму, зато дала подписчикам оценить свой внешний вид после родов. На фото актриса позирует без макияжа в белой футболке и халате. Она устало потирает лоб, при этом улыбаясь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как другая Екатерина Волкова, звезда «Ворониных», справилась с изменой мужа.

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