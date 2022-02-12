На контрасте: выходку главы МИД Британии на Красной площади сочли «нелепой»

Дипломат Лиз Трасс допустила не одну ошибку при визите в столицу РФ.

Визит главы британского МИД в Москву получился на редкость скандальным. Сначала Лиз Трасс удивляла российского коллегу Сергея Лаврова странными заявлениями на переговорах, а затем шокировала журналистов одним своим выходом Красную площадь. О забавном инциденте с дипломатом в Twitter написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

Иностранец заметил, что для прогулки по российской столицы Трасс выбрала весьма неподходящую одежду. Представителю СМИ показалась смешным, что во время оттепели министр иностранных дел Британии надела меховую шапку и шубу. Столбик термометра показывал два градуса выше нуля.

«Согласно прогнозу погоды, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс», — констатировал Макдональд.

Для понимая обстановки, журналист опубликовал фото главы зарубежного МИД, идущей рядом с послом Британии в РФ Деборой Броннерт. Последняя была в расстегнутом пальто.

REUTERS / Maxim Shemetov

«На контрасте с внешним видом Броннерт Трасс выглядит еще более нелепо», — констатировал Брайан Макдональд.

Встреча Сергея Лаврова и Лиз Трасс состоялась в минувший четверг. Ранее 5-tv.ru рассказал, какую вопиющую ошибку британский дипломат допустила на тех переговорах.