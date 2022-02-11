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Главу МИД Великобритании высмеяли за ошибку на переговорах с Лавровым

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 366

Лиз Трасс выдала очередной дипломатический перл, отказавшись признавать суверенитет России над Воронежем и Ростовом.

Главу МИД Великобритании высмеяли за ошибку на переговорах с Лавровым

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Соотечественники высмеяли министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает Воронеж и Ростов российскими регионами.

«Я не так хорош в географии России, но даже я знаю, что Ростов и Воронеж находятся в этой стране», — написал один из пользователей Twitter.

Он с сарказмом добавил, что Лиз Трасс «блестяще исполняет свои обязанности» на посту министра.

Другой комментатор написал, что не признавать Воронеж и Ростов российскими регионами — это все равно, что отрицать британский суверенитет над Кентом и Сассексом (графства в Великобритании — Прим. ред.).

Еще один британец с иронией посоветовал организовать для сотрудников МИД учебные дни по России и российской истории.

Ранее в этот день в Москве прошли переговоры глав МИД Великобритании и России. В ходе дискуссии по поводу данных о российских войсках у границы с Украиной Лавров спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. В ответ Трасс заявила, что «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами».

Позднее британский министр оправдалась за свою оплошность. По ее словам, ей показалось, что министр Лавров говорит о части Украины.

Между тем Трасс уже неоднократно отмечалась нелепыми высказываниями, характеризующими ее познания в истории и географии. Так, в январе она заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», а в начале февраля пообещала «дополнительную поддержку балтийским союзникам через Черное море».

В связи со странными заявлениями британского министра официальный представитель МИД РФ Мария Захарова язвительно поинтересовалась, какое учебное заведение выдало Лиз Трасс диплом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему переговоры Лаврова с Трасс оказались провальными.

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