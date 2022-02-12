Магия пяти двоек: почему 12.02.2022 нельзя говорить «нет»

Наступивший февраль 2022 года — уникальное время! В нем множество интересных по набору цифр дат. Один из таких — 12.02.2022. Такое обилие двоек не может пройти бесследно, считают нумерологи. Двойка символизирует противоположные полюса: разум и чувства, гармонию и разрушение, справедливость и желание воспользоваться ситуацией. Так что же можно и нельзя делать 12.02.2022, и как эта дата отразится на жизни людей?

По словам нумерологов, двойка в этот день заставит каждого сделать важный выбор, который может в корне отличаться от намеченных ранее планов. Кроме того, 12 февраля не стоит стесняться просить помощи у окружающих при реализации задуманного, пишет Vesiskitim.

Также под покровительством двоек вы можете острее воспринять какую-либо ситуацию, что вызовет у вас угнетенное настроение вплоть до депрессии. Однако помните — ваши внутренние обязательства не должны перекрывать секундные и мимолетные порывы и желания. Их лучше отложить на потом.

И все же, на первом месте в этой дате стоит единица. Число, которое поможет вам достичь успеха и осуществить то, о чем вы давно мечтали. Но при этом необходимо быть позитивно настроенным. Никакой агрессии, упрямства, высокомерия — не только в действиях, но даже и в мыслях.

И ни в коем случае не говорите сегодня никому «нет». Все то, о чем вы думаете сегодня, и на что настраиваетесь, может сбыться очень быстро — не испытывайте судьбу.

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