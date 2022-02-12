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Гороскоп садовода: в какие дни февраля и марта лучше всего засевать рассаду

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 16 205

Астропсихолог Ирина Булгакова дала полезные советы огородникам, когда лучше всего садить как декоративные, так и овощные культуры.

Фото, видео: Depositphotos / werasen; 5-tv.ru

Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала 5-tv.ru, в какие дни февраля и марта наиболее плодотворной будет работа с землей. По словам эксперта, добиться успеха при засевании рассады поможет знание лунного календаря. Согласно ему, чтобы всходы были крепкими и здоровыми, важно обращать внимание, когда в своем движении Луна сближается с созвездиями знаков зодиака.

«Самыми плодовитыми знаками зодиака считаются Рак, Рыбы и Скорпион, это стихия Воды. Также знак зодиака Телец — это Земля. И менее плодовитые у нас Козерог и Дева. И вот эти дни особенно рекомендованы для работы с нашими растениями. Недопустимыми днями считается, согласно лунным календарям, моменты новолуния и периоды затмения. Вот там категорически нельзя ничего делать», — объяснила астролог.

Depositphotos / alexraths

Как отметила Булгакова в феврале 2022 года культуры, дающие плоды над землей, будут хорошо приживаться и дарить щедрый урожай, если уделить им время 12 и 13 числа. Лучшие дни для корнеплодных растений — с 21 по 23 февраля, а также 19, 20 и 26 февраля.

«Категорически нельзя работать с растениями 14,15, 16, 27 и28. В марте тоже есть запрещенные дни, не рекомендованные астрологией — это 4, 5, 12, 14, 15, 27 и 28 марта», — добавила эксперт.

Для всех видов работ с посадочными культурами, как декоративными, так и овощными и другими плодоносящими, особенно подходят 3, 11 и 13 марта. Замечательные дни — с 6 по 8 марта, а за ними еще 21, 22, 29, 30 и 31 марта работать — эти пять дней подарят вас в последствии прекрасные фрукты и овощи. Культуры или растения, которые дают корнеплоды, лучше садить и облагораживать 21, 22 марта и с 29 по 31 марта. Неплохих результатов можно добиться также 19, 20, 25 и 26 марта.

Ранее 5-tv.ru писал о самых удачных днях недели и числах для разных знаков зодиака.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

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