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Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 1 149

По предварительной информации, наследника высокопоставленного российского полицейского задержали в ходе спецоперации по пресечению коррупционного акта.

Сына замглавы МВД РФ Зубова задержали по подозрению в даче взятки

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Сына заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова задержали в Самаре по подозрению в даче взятки. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

По предварительной информации, наследника высокопоставленного российского полицейского задержали 11 февраля в ходе спецоперации. Вместе с ним были еще два человека — втроем они пытались дать взятку сотрудникам УФСБ за покровительство нефтебазы «МО ТНП».

По непроверенным данным, за такую услугу задержанные были готовы отдать 18 миллионов рублей. Помимо этого, они обещали выплачивать за «крышевание» по пять миллионов рублей в месяц.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело о даче взятки. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения.

На данный момент 5-tv.ru не располагает официальными комментарием МВД о ситуации с задержанием сына замминистра ведомства.

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