Отдали квартиру детям, а сами за дверь? Как не остаться без жилья

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 43 0

Как обеспечить потомкам недвижимость, не оказавшись «за бортом».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова: чтобы дети не отняли у вас жилье, можно оформить долевое владение

Чтобы родителям не остаться без жилья после переписывания квартиры на детей, стоит избегать конфликтов в семье, либо прибегнуть к надежным юридическим средствам. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась риелтор Юлия Юсова.

«Лучший способ — это избежать конфликта. Потому что в разных семьях разные ситуации», — объяснила она.

Например, если дети уже взрослые, и в семье нет серьезного конфликта, жилье можно просто продать, после чего сразу вложиться в другое имущество.

Есть и юридические варианты, если хочется гарантий — например, договор дарения на детей с правом проживания для родителей. Кроме того, можно передать квартиру в долевую собственность детей. Однако и в этом случае лучше будет, если отношения в семье хорошие. В противном случае возможны конфликты и споры о распоряжении долями, которые затруднят возможную продажу недвижимости.

«Если в семье наследодателя не очень хорошие отношения, будут конфликты, и будет достаточно трудно продать такую недвижимость. Например, один не хочет продавать квартиру, второй хочет», — объяснила Юсова.

Если же родитель не проживает в квартире, то есть смысл ее продать и отдать деньги детям, и они уже распорядятся ими, как захотят.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем может обернуться дарение жилья, которое было куплено в ипотеку.

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