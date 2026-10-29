«Сами с усами»: в России начнут объявлять свой цвет года

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

Кроме того, начато формирование национальной палитры.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Ямпольская рассказала, что в России начнут объявлять свой цвет года

В России начнут объявлять свой цвет года. Его выберут в рамках Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве при Национальном центре «Россия». Об этом на брифинге сообщила советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская.

«Открою вам секрет, что сегодня по окончании брифинга у меня будет рабочее совещание, на котором мы определим подходы к определению цвета года. Хватит нам пользоваться чужими цветами. Мы сами с усами, сами с цветами», — отметила советник.

Ямпольская предположила, что возможно будет объявляться не один, а сразу несколько цветов года.

Она уточнила, что у нашей страны в этом смысле очень богатое наследие. К тому же в России немало талантливых людей, в том числе дизайнеров и художников. Более того, сейчас формируется национальная цветовая палитра и национальное семейство шрифтов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что общей силой России и фактором укрепления единства государства президент России Владимир Путин назвал культурное и языковое многообразие народов страны.

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