Кому принадлежат хиты «Миража»: суд проверит законность решения об авторских правах

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 55 0

Андрей Литягин и Маргарита Суханкина по-разному трактуют документы, связанные с музыкальным наследием группы.

Кому принадлежат права на песни группы «Мираж»

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Volnikov

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Суд проверит законность решения об авторских правах на песни «Миража»

Хиты группы «Мираж» стали предметом судебного спора между композитором Андреем Литягиным и певицей Маргаритой Суханкиной.

Девятого декабря Московский городской суд проверит законность решения, запрещающего Литягину распоряжаться исключительным правом Суханкиной на совместное исполнение песен группы. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее Суханкина сама обратилась в суд с иском к композитору. В ее пользу взыскали более восьми миллионов рублей.

Как сообщали в пресс-службе суда, певица исполняла музыкальные произведения с текстом, записанные на фонограммы и выпущенные под названием группы «Мираж». По ее утверждению, она узнала, что Литягин распоряжается исключительными правами на 29 совместных музыкальных произведений, хотя согласия на это она не давала. Среди спорных композиций — «100 звезд», «Мерцает ночь» и «Звезды молчат».

Литягин обжаловал вынесенное решение. Композитор заявил, что в 2013 году Суханкина и ее продюсер продали ему права на голос певицы, что, по его словам, подтверждается документами. Литягин считает себя добросовестным покупателем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что композитор Андрей Литягин попросил СК проверить Маргариту Суханкину из-за слов о его розыске. Он считает заявления певицы клеветой и оспаривает запрет на использование ее голоса в фонограммах.

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Кому принадлежат хиты «Миража»: суд проверит законность решения об авторских правах

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