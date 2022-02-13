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Онколог Петровский назвал единственный способ не пропустить у себя рак

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 286

Врач рассказал, что симптомы различных видов онкологических заболеваний могут проявляться непохожими друг на друга способами.

Онколог Петровский назвал единственный способ не пропустить у себя рак

Фото: Depositphotos / vshivkova

Онколог Александр Петровский рассказал, как вовремя выявить у себя онкологическое заболевание. По его словам, единственным и самым эффективным способом найти рак на ранней стадии является своевременное обследование у врача.

«У онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев болевой синдром проявляется, когда рак уже запущен», — поделился врач с РИА Новости.

Специалист добавил, что разные онкологические заболевания проявляются непохожими симптомами. Например, свидетельством опухоли коры надпочечников может быть повышенное давление. Однако только по внешним проявлениям, по его словам, невозможно выявить злокачественную опухоль.

Петровский поведал, что в зависимости от возраста в рамках диспансеризации пациенты могут пройти специализированную программу скрининга. Она рассчитана на самые распространенные виды онкологии: колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы.

Однако врач посоветовал при подозрении на рак, в первую очередь, обратиться не к онкологу, а к участковому терапевту. Он добавил, что онкологоия — это болезнь пожилых людей. Средний возраст заболевших насчитывает примерно 60 лет. Поэтому, чем старше человек, тем выше вероятность развития в его организме раковой опухоли.

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