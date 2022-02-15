Украинский борщ: рецепт наваристого супа от шефа Емельяненко

Вариаций борща на территории Украины — масса. Настоящие хозяйки готовят борщ по своему усмотрению, наитию. Поэтому в рецепте необязательно соблюдать точную граммовку овощей. Шеф-повар Василий Емельяненко показывает, как сварить настоящий украинский борщ, способный утолить голод.

Ингредиенты:

Грудинка на кости;

Очищенная вода;

Свекла;

Картофель — три штуки;

Капуста — ½ кочана;

Морковь — одна штука;

Луковица — одна штука;

Зеленый лук;

Чеснок;

Томатная паста или помидор;

Сало;

Лавровый лист;

Укроп — два стебля;

Уксус — одна столовая ложка;

Мука — две щепотки;

Сахар — одна чайная ложка;

Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Перед тем, как перейти к борщу, повар советует опалить половину луковицы и половину моркови для бульона. Обожженные овощи и лавровый лист добавьте в кастрюлю с грудинкой и залейте водой в зависимости от того, сколько бульона вы хотите получить. Поставьте кастрюлю на огонь.

Шеф Василий Емельяненко советует, в начале приготовления посолите воду. Когда мясо варится в соленой воде, оно пропитается солью и станет намного вкуснее.

Когда мясо стало мягким, а бульон разварился, шеф достал мясо и процедил бульон. Пора отправлять в кастрюлю картошку. Пока картошка варится, нарезаем половину кочана капусты «соломкой». Ставим картошку на низкий огонь, чтобы успеть сделать зажарку.

Повар советует делать зажарку на сале. Так вы добьетесь вкуса украинского борща. Нарежьте кусочки сала мелкими кубиками и оставьте жариться, пока делаете пассеровку. Обратите внимание: в зажарке не должно быть много сала!

По мнению украинских поваров, пассировать свеклу не следует смешивать с основной зажаркой, а готовить на отдельной сковороде. Натираем свеклу. Василий Емельяненко советует использовать печеную свеклу и брать чуть больше обычного, чтобы у борща сохранился свекольный вкус.

Натираем морковь, режем луковицу вдоль крупно, а поперек — мелко. Из сковороды вынимаем шкварки, лук и морковь добавляем в опустевшую сковороду. Туда же добавляем чайную ложку сахара, чтобы лук и морковь лучше карамелизовались.

В другую сковороду отправляем свеклу и нарезанный укроп. Перемешиваем свеклу со стебельками. Чтобы свекла оставалась яркой, можно добавить столовую ложку уксуса. Если вам не нравится вкус уксуса, повар советует заменить его на лимонную кислоту. В свеклу добавьте бульон от картофеля и дайте чуть-чуть потомиться, чтобы свекла стала помягче.

К картошке отправьте капусту и морковную пассеровку. Картошка с капустой и морковью варятся примерно три минуты. Туда же добавьте сварившееся мясо.

На отдельной сковороде выпарите лишнюю влагу из томатной пасты и посолите. Получившуюся пасту добавьте в кастрюлю. Шеф-повар Емельяненко советует добавить на отдельную пару щепоток муки, обжарить ее и добавить в кастрюлю, чтобы борщ стал «полнотелым».

Последней в кастрюлю добавьте свеклу и дайте покипеть пару минут. В это время мелко нарежьте укроп, петрушку и чеснок, добавьте туда шкварки. Получившуюся смесь добавьте в борщ. Так вкус борща будет насыщеннее. Дайте борщу настояться минут 20-30.

Обжарьте хлеб вместо пампушек и намажьте остатки смеси петрушки, укропа и чеснока. На тарелку добавьте кусочки сала.

Приятного аппетита!

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