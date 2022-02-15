В Минобороны сообщили о возвращении бронетехники после учений

В Минобороны России заявили о возвращении подразделений Южного и Западного военных округов (ЮВО и ЗВО) в пункты базирования после учений. Пресс-служба ведомства опубликовала кадры транспортировки военной техники.

На видео заметно, как движутся колонны танков и как иные виды гусеничной техники подъезжают к железнодорожным платформам. Далее следует погрузка габаритных машин. Подробнее обо всем рассказал официальный представитель министерства, генерал-майор Игорь Конашенков.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения ЮВО и ЗВО, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — уточнил Конашенков.

14 февраля президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым. В рамках переговоров глава государства заслушал доклад о ходе военных учений в различных военных округах. Комментируя ситуацию, Шойгу отмечал, что тренируются служащие практических всех флотов «в Баренцевом, Черном, Балтийском морях». Глава Минобороны подчеркивал, что в ближайшее время часть учений будет завершена.

Сергей Лавров, в свою очередь, говорил о проблемах международной безопасности. Глава МИД отмечал, что возможности переговоров РФ со странами Запада по вопросу предоставления гарантий безопасности «далеко не исчерпаны». Министр считает, что шансы на достижение консенсуса все еще есть.

Военные РФ и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость — 2022» 10 февраля. Цель масштабного проекта — проверить силы реагирования Союзного государства. Все маневры проводятся с соблюдением законов и на общевойсковых полигонах в соседней республике. В рамках учений военные оттачивают свое мастерство, отрабатывая задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства».

В минувшую субботу, 12 февраля, страны провели совместные артиллерийские учения. Служащие наносили удары по местам дислокации условного врага и тренировали смену боевых позиций. Все происходило на полигоне Осиповичский, под Могилевом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные выдворяли подлодку США из своих вод.