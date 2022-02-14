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Шойгу рассказал Путину об операции по выдворению подлодки США

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 013

Судно покинуло территорию РФ только после применения фрегатом спецсредств.

Шойгу рассказал Путину об операции по выдворению подлодки США

Фото: Wikipedia.org

Подводную лодку США, обнаруженную силами Тихоокеанского флота во время учений, пришлось выдворять из российских вод в течение трех часов. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Субмарина зашла в принадлежащие РФ воды в районе острова Уруп близ Курил почти на четыре километра.

«В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», — сообщил министр.

Он отметил, что подобная военная активность США на востоке непонятна и необоснованна.

В связи с этим войска практически всех военных округов России задействованы в учениях.

«Учения масштабные, проходят и в ЗВО, фактически на всех флотах: Баренцево море, Черное море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный округ, Центральный военный округ, Северный флот», — перечислил Шойгу.

По его словам, часть учений подходит к концу.

Американская атомная подводная лодка типа «Вирджиния» была обнаружена российскими противолодочными силами в территориальных водах РФ 12 февраля. Требования немедленно всплыть экипаж подлодки проигнорировал. Тогда российская сторона была вынуждена применить специальные средства.

Только после этого американская подлодка покинула территорию РФ. Минобороны уже вручило ноту военному атташе США и напомнило, что будет предпринимать все возможные меры для обеспечения безопасности страны.

Однако в Пентагоне отрицают пребывание подлодки США в водах России. Уточнить местонахождение субмарины американское военное ведомство отказалось.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий военного эксперта Дмитрия Литовкина. По словам специалиста, утопить американское судно Тихоокеанский флот мог «по щелчку пальцев».

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