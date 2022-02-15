Как правильно загадать желание на Снежное полнолуние 16 февраля 2022

16 февраля 2022 года, ровно в 20 часов по московскому времени, произойдет последнее полнолуние зимы. Его называют еще Снежным или Голодным. По словам астролога Анны Куликович, этот период окажется непростым для многих людей. Однако есть в этом событии и приятный момент — на него принято загадывать желание, ведь с высокой долей вероятности оно исполнится. О том, как правильно его провести, рассказал сайт FTimes.

Главное правило любого ритуала осуществления желания — это, как ни странно, стремление его исполнения, поэтому изначально стоит сконцентрироваться именно на этом.

Правила исполнения желания:

Оно должно касаться только вас;

Представьте момент, когда желание исполняется, прочувствуйте этот момент, ощутите энергию мгновения;

Сохраняйте позитивный настрой и верьте, что вы способны достичь желаемого;

Загадывайте желание только тогда, когда Луна светит ярче всего и находится в зените. Лучшее время для этого — полночь;

Загадывая желание, смотрите на небесный объект и говорите с ним.

Как привлечь финансы:

Для привлечения финансового благополучия в вашу жизнь вооружитесь на эту ночь двумя небольшими зеркалами и монетами с двумя свечками.

Зеркала разместите друг напротив друга, поставьте свечки. Положите между ними монеты и, глядя между ними, произнесите трижды: «Сквозь зеркальный коридор я удачу призываю, ее монетой звонкой задобряю. Руку жгите серебром, жизнь устелите златом».

При этом ярко представьте, как вы встретите свое новое богатство, когда деньги повалятся на вас как из рога изобилия.

Как привлечь счастье в личной жизни:

Купите красную розу. Когда полная Луна достигнет зенита, вы должны остаться в полном одиночестве. Сядьте у окна, чтобы свет падал на вас и ваш цветок. Обрывая лепестки, медленно проговаривайте: «Роза под Луной цвела, благоухала, так и я бы красавицей расцвела, да любовь бы свою нашла. Лунная дорожка, лепестками устланная, приведи женишка до порожка».

После этого примите ванну вместе с лепестками оборванной розы.

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