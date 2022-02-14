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ТОП-4 самых везучих в любви знаков зодиака

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Ирина Дряхлова
Ирина Дряхлова Журналист Эксклюзив 1 472

Мужчину какого знака зодиака астрологи называют идеальным спутником жизни?

Фото, видео: Depositphotos / nd3000; 5-tv.ru

Какие самые везучие знаки зодиака в любви, а кого можно назвать настоящими сердцеедами, об этом 5-tv.ru рассказала астропсихолог Галина Кулешова.

Скорпионы — 4 место

Натура Скорпиона влюбчива и романтична. У них всегда много поклонников, которые постоянно борются за расположение этого знака зодиака. Но Скорпионам трудно находится в ровных и стабильных отношения, потому что они полностью отдаются своим чувствам и эмоциям.

«Часто можно встретить ревность и требовательность по отношению к партнеру. Именно это приводит к разрыву связей, поэтому они заняли не первое, а четвертое место», — рассказала астропсихолог.

Козерог — 3 место

Мужчин этого знака зодиака можно назвать успешными в любви. А вот о женщинах-Козерогах такого не скажешь. Они слишком серьезны и готовы сразу сообщить на первом свидании избраннику о своих планах на жизнь. Эта серьезность отпугивает представителей сильного пола.

«А вот мужчины-Козероги являются воплощением идеального спутника жизни: ответственные, серьезные и очень трудолюбивые», — считает Галина Кулешова.

Весы — 2 место

Родившиеся под влиянием планеты любви Венеры, Весы по праву занимают вторую строчку рейтинга.

«Представители данного знака зодиака очень мягкие спокойные и покладистые. Конечно, некоторые могут посчитать, что Весам не хватает энергии, однако большинство людей это недостатком совершенно не считает», — говорит астропсихолог.

Желание достичь гармонии и равновесия Весов — неоспоримое преимущество в выстраивании долгих и гармоничных отношений.

Стрельцы — 1 место

Безусловными лидерами рейтинга самых везучих в любви становятся представители огненной стихии. Стрельцы могут вскружить голову любому представителю из зодиакального круга.

«Стрельцы отлично ладят с людьми, им присуще хорошее чувство юмора, добродушие и искренняя заинтересованность жизнью близкого им человека», — рассказала астропсихолог.

Именно такое поведение способствует построению крепкого и гармоничного союза.

Ранее 5-tv.ru писал о любовном гороскопе на 2022 год для всех знаков зодиака.

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ТОП-4 самых везучих в любви знаков зодиака

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