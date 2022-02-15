Доктор медицинских наук Андрей Новицкий в интервью 5-tv.ru предупредил, что в результатах исследования должно насторожить больного.

Анализ крови может многое рассказать о здоровье человека, с достаточно большой точностью отражая состояние работы его органов. Какие сбои в организме свидетельствуют о вероятности смертельно опасного заболевания, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал главный гематолог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Андрей Новицкий.

При онкологических заболеваниях часто изменяется такой параметр, как СОЭ, или скорость оседания эритроцитов. В норме — до 20 миллиметров в час.

«Зачастую именно увеличение СОЭ бывает единственным маркером, который свидетельствует о воспалительном или онкологическом заболевании в организме человека», — заявил медэксперт.

Как отметил доктор, кроме СОЭ существуют и другие показатели анализа крови, которые могут указывать как на начало онкологического процесса, так и на уже имеющееся онкологическое заболевание.

«Такие показатели, как увеличение количества тромбоцитов, отклонение от нормы количества эритроцитов и лейкоцитов могут быть маркерами онкологического заболеваниях», — сказал в заключение врач.

Как ранее писал 5-tv.ru, гематолог объяснил разницу между тромбозом и повышенной свертываемостью крови.