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Предупрежден — вооружен: какие показатели анализа крови укажут на онкологию

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 088

Гематолог Новицкий назвал основные показатели анализа крови, указывающие на онкологию

Фото, видео: Depositphotos / motortion; 5-tv.ru

Доктор медицинских наук Андрей Новицкий в интервью 5-tv.ru предупредил, что в результатах исследования должно насторожить больного.

Анализ крови может многое рассказать о здоровье человека, с достаточно большой точностью отражая состояние работы его органов. Какие сбои в организме свидетельствуют о вероятности смертельно опасного заболевания, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал главный гематолог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Андрей Новицкий.

При онкологических заболеваниях часто изменяется такой параметр, как СОЭ, или скорость оседания эритроцитов. В норме — до 20 миллиметров в час.

«Зачастую именно увеличение СОЭ бывает единственным маркером, который свидетельствует о воспалительном или онкологическом заболевании в организме человека», — заявил медэксперт.

Как отметил доктор, кроме СОЭ существуют и другие показатели анализа крови, которые могут указывать как на начало онкологического процесса, так и на уже имеющееся онкологическое заболевание.

«Такие показатели, как увеличение количества тромбоцитов, отклонение от нормы количества эритроцитов и лейкоцитов могут быть маркерами онкологического заболеваниях», — сказал в заключение врач.

Как ранее писал 5-tv.ru, гематолог объяснил разницу между тромбозом и повышенной свертываемостью крови.

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