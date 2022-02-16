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ТОП-4 вида орехов, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 227

Врачи назвали орехи, предотвращающие образование тромбов

ТОП-4 вида орехов, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз

Фото: Depositphotos / AntonMatyukha

Чтобы снизить риски развития опасного состояния, важно регулярно проходить обследование и правильно питаться.

Тромбоз, или закупорка сосудов — опасное состояние, нередко приводящее к фатальным последствиям. Ухудшение качества крови, ее загущение провоцируют несколько факторов. Речь идет, в частности, о «побочках» тяжелых инфекций вроде COVID, о хронических заболеваниях, малоподвижном образе жизни. Чтобы снизить риски смерти от образования тромбов, медики рекомендуют регулярно потреблять четыре вида орехов с высоким содержанием полезных веществ.

Фундук

Уникальный орех, богатый клетчаткой, ненасыщенными жирными и органическими кислотами — олеиновой, стеариновой и пальмитиновой. Все это прекрасно нейтрализует лишние жиры в пищеварительном тракте, улучшая чистоту кровотока. От фундука невозможно располнеть — ешьте, сколько захотите. Особенно полезен продукт лицам, страдающим от варикоза.

Миндаль

Миндаль славится своими целебными свойствами. В орехе содержатся кислоты Омега-3 и Омега-6, а также витамин Е, что помогает разжижать кровь и нормализовать работу сердца при регулярном потреблении. Кроме того, полезные вещества в миндале помогают растворять холестериновые бляшки. Идеально есть продукт немного поджаренным или замоченным.

Грецкий орех

О пользе грецкого ореха можно говорить бесконечно долго. В нем есть все, что необходимо и здоровому, и страдающему от болезней человеку: витамин С, цинк, медь, йод, витамин Е. Несмотря на то, что по форме продукт больше напоминает мозг, он быстро и качественно улучшает работу сердечной мышцы и способствует нормализации кровотока. Притом, непосредственному разжижению крови способствует аргинин — аминокислота, которая стимулирует выработку азотного оксида.

Арахис

Чтобы существенно уменьшить свертываемость крови, необходимо употреблять арахис, или в народе — земляной орех. Его вещества растворяют лишний сахар, что является лучшей профилактикой образования сгустков, способствует насыщению органов и тканей кислородом за счет беспрепятственного артериального и венозного кровотока, пишет Kitchen Decorium.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самом доступном фрукте, который разжижает кровь, и предотвращает тромбоз.

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