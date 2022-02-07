Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз

Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 104 782

Такое «лекарство» зачастую можно найти среди главных любимцев российских садоводов.

Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз

Фото: Depositphotos / Burgstedt

Яблоки являются не только настоящим кладезем пектина и растительных волокон, но и отличным средством для борьбы и профилактики образования тромбов. Этот фрукт — одно из самых распространенных и доступных средств для разжижения крови.

Растительные волокна положительно влияют на увеличение здоровой микрофлоры, которая, в свою очередь, помогает крови оставаться жидкой, подавляя поглощение из пищи лишних жиров и глюкозы. Также фрукты богаты токоферолом, разжижающим плазму крови и уменьшающим холестерин на стенках сосудов.

Для снижения нагрузки на сердце и улучшения кровотока врачи назначают антикоагулянты, но их нельзя принимать на постоянной основе. Препараты губительно воздействуют на слизистые желудка и кишечника. Поэтому яблоки — доступный выход для людей, заботящихся о своем здоровье. Однако при повышенной кислотности стоит обратить внимание на сладкие сорта, чтобы не ухудшить свое состояние.

Также хорошо разжижают кровь апельсины и мандарины, ягоды. Особенно полезны крыжовник, красная и черная смородина, земляника, черника, клюква и другие ягоды.

Рекомендуется употреблять фрукты и ягоды свежими или запеченными. Свежевыжатый сок из них также полезен для нормализации состояния крови.

Если кровь густая, то стоит проявлять осторожность при включении в меню бананов и персиков. Они способствуют еще большему сгущению плазмы.

Ранее 5-tv.ru писал о напитке, разжижающем кровь и предотвращающем образование тромбов.

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