Время для очищения: чего ждать россиянам в 16-е лунные сутки

В среду, 16 февраля, действуют 16-е лунные сутки. Небесные тела укажут правильный путь и уберегут от жизненных неурядиц. Астролог Ксения Шахова рассказала в беседе с 5-tv.ru, что можно и нельзя делать в этот день.

По словам астролога, 16-е лунные сутки отличаются умеренностью и равновесием во всех сферах жизни. Время стоит уделить обретению гармонии и направить силы не на разрушение, а на созидание.

«Настало время очищения, просвещения, гармонизации тела и души. Противопоказаны крики и зависть — все, что ведет к внутреннему истощению», — предупреждает астролог.

В 16-е лунные сутки Луна находится в знаке Огненного Льва. Этот день подходит для самоанализа и поиска любимого дела. Каждому человеку стоит задать себе вопрос: в каких сферах жизни я наиболее ярко проявляю свою индивидуальность?

«Лев — прекрасный знак для творчества, рекламы, самовыражения», — утверждает Шахова.

Но в этот день стоит быть осторожным. По словам астролога, 16 февраля есть риск быть втянутым в какую-то скандальную ситуацию. Это время, когда любая незатейливая история может развиваться до мирового масштаба.

С 17:04 действуют 17-е лунные сутки. Они станут для человека приятным временем. 17-е лунные сутки плодотворны, радостны и принесут приятные впечатления. Астролог поясняет, что это время благоприятно для поездок, путешествий, торговли, знакомств и любовных свиданий.

Но благоприятные часы закончатся уже в 19:56. Учитывая влияние наступающего полнолуния, необходимо быть сдержанным. Любую информацию человек воспримет бурно, будет интенсивно переживать чувства и покажет эмоции. В это время ничто не будет безразлично, тронут душу даже незначительные изменения в привычном укладе жизни. В это время постарайтесь получить опыт контакта с миром и окружающими людьми, не оставайтесь в стороне.

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